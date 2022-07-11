34-летний житель Башкирии выстрелил в отца из охотничьего ружья

Фото: СК по РБ

Житель Белокатайского района пришел в полицию и чистосердечно признался в убийстве своего отца. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4 незарегистрированных ружья и одно зарегистрированное оружие. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 34-летний мужчина уже ранее был судим за угон, к тому же состоит на медицинском учете.

В тот роковой день подозреваемый собирался ехать на заработки в соседний район, а перед отъездом решил выпить. Изрядно опьянев, мужчина взял охотничье ружье и просто так выстрелил в голову своему 68-летнему отцу, от чего тот мгновенно скончался. Осознав, что он натворил, сельчанин вызвал полицию.

Как добавили в пресс-службе регионального Следкома, мужчина полностью признал свою вину, но зачем убил своего отца, и откуда в доме столько оружия – объяснить не смог. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве, он находится в следственном изоляторе. А полицейским, в свою очередь, предстоит выяснить происхождение незарегистрированного оружия.