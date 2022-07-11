Хабиров рассказал про парня из Башкирии, который учит детей вырезать игрушки из дерева

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал о талантливом предпринимателе из Белокатайского района, который увлекается столярным делом и учит этому детей.

Все началось с того, что в феврале 2022 года Александр Бекетов на «Предпринимательском часе» представил проект «Я сам смогу» по производству детских деревянных развивающих конструкторов. Тогда на помощь начинающему предпринимателю пришли власти, которые помогли с оформлением документов и покупкой дополнительного столярного оборудования.

В итоге Александр Бекетов в родном селе открыл детскую столярную школу «Бобер», где ребята учатся вырезать деревянные игрушки своими руками.

- Желаю Александру и всем инициативным людям успехов и напоминаю, что, если у вас есть желание начать свое дело, обязательно нужно двигаться. Первый шаг – звоните в районную администрацию и записывайтесь на «Предпринимательский час». Там вас ждут главы районов и бизнес-шерифы, - посоветовал глава Башкирии у себя на странице в соцсетях.