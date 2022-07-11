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Происшествия11 июля 2022 9:38

Спасатели рассказали, как искали жителя Башкирии, потерявшегося в горах

Мужчина решил взобраться на Инзерские зубчатки и заблудился
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Андрей Кузьмин

Фото: Андрей Кузьмин

Спасатели рассказали, как искали мужчину, заблудившегося в горах. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, все произошло в минувшее воскресенье. 49-летний житель Башкирии приехал в Белорецкий район, чтобы совершить восхождение на Инзерские зубчатки. Вот только свой маршрут группа не зарегистрировала в МЧС, что и привело к неожиданным последствиям. Во время подъема на гору мужчина отстал от группы и заплутал. Остальные участники забеспокоились и обратились за помощью к спасателям.

Всю ночь поисками пропавшего туриста занимались сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и полицейские. К счастью, все завершилось благополучно: любителя приключений нашли живым и невредимым и помогли ему спуститься с горы. Медицинская помощь горе-туристу не потребовалась.