Спасатели рассказали, как искали жителя Башкирии, потерявшегося в горах

Фото: Андрей Кузьмин

Спасатели рассказали, как искали мужчину, заблудившегося в горах. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, все произошло в минувшее воскресенье. 49-летний житель Башкирии приехал в Белорецкий район, чтобы совершить восхождение на Инзерские зубчатки. Вот только свой маршрут группа не зарегистрировала в МЧС, что и привело к неожиданным последствиям. Во время подъема на гору мужчина отстал от группы и заплутал. Остальные участники забеспокоились и обратились за помощью к спасателям.

Всю ночь поисками пропавшего туриста занимались сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и полицейские. К счастью, все завершилось благополучно: любителя приключений нашли живым и невредимым и помогли ему спуститься с горы. Медицинская помощь горе-туристу не потребовалась.