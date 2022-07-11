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Происшествия11 июля 2022 8:46

В Башкирии водитель вылетел в кювет и едва не угробил свою пассажирку

На помощь пострадавшим пришли спасатели и медики
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Накануне в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором едва не погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС, все произошло на автодороге Туймазы-Исмаилово, где 40-летний водитель отечественной «легковушки» не справился с управлением, из-за чего машина на скорости вылетел в кювет. Мужчина и его 33-летняя пассажирка выжили, но получили серьезные травмы.

На помощь пострадавшим пришли спасатели, которые помогли выбраться из искореженного автомобиля и передали бригаде скорой помощи.