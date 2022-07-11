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Общество11 июля 2022 7:38

В Башкирии рабочая неделя начнется с гроз и жары до +32

Жаркая погода сохранится в республике всю ближайшую неделю
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

На дворе почти середина июля, и в Башкирию, наконец-то, пришло долгожданное лето. Судя по прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, начало рабочей недели также порадует жарой до +32. Правда, в придачу в республике ожидаются грозы и сильный порывистый ветер, но дожди будут кратковременные.

Ночью столбики термометров покажут +14; +19, днем же – все +30; +32. По предварительным прогнозам, такая жаркая погода сохранится в республике до конца недели.

В Уфе также будет жарко и прогремят грозы. Скорость ветра при грозе увеличится до 13-15 метров в секунду, а средняя температура воздуха днем составит около +29 градусов.