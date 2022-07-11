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Общество11 июля 2022 6:32

В Башкирии уменьшилось количество внебрачных детей

Обновленной статистикой поделились специалисты Башстата
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Всего в прошлом году в республике появилось на свет 6943 младенцев

Всего в прошлом году в республике появилось на свет 6943 младенцев

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии все меньше детей стало рождаться вне брака. Обновленную статистику со ссылкой на специалистов Башстата приводит издание UfacityNews.ru. Так, например, в 2021 году вне брака родилось 6943 малыша, что составляет только 17,6 процентов от общего числа новорожденных. А вот у пар, которые сочетались законным браком, родилось 32482 ребенка – 16591 мальчик и 15891 девочка.

Аналитики пришли к выводу, что по сравнению с 2020 годом количество внебрачных детей в республике начало уменьшаться. Например, в позапрошлом году число таких малышей составляло 7158, что составило около 18 процентов от общего числа – 33867 малюток.