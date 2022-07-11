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Происшествия11 июля 2022 5:40

В Башкирии в лобовом ДТП погиб 29-летний мотоциклист

Авария произошла накануне в Благоварском районе республики
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Вчера около 5 часов дня в Благоварском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщил главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на 1379-м километре трассы М5 лоб в лоб столкнулись Lada XRAY, за рулем которой находилась 25-летняя девушка, и мотоцикл Yamaha. В итоге 29-летний мотоциклист получил многочисленные травмы и скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас по факту аварии ведется разбирательство. Дорожные полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, еще 6 получили травмы, - отметили в региональной Госавтоинспекции.