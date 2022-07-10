Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как стать счастливым

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился правилами счастливой семейной жизни.

Руководитель республики рассказал, что отправился вместе со своей семьей на отдых в «замечательное место». Что именно это за место глава не уточнил, однако там он обнаружил правила дома, соблюдая которые, по его мнению, можно стать счастливым.

Вот некоторые советы из правил:

– Всегда говорить правду;

– Радовать друг друга;

– Верить в себя;

– Любить друг друга;

– Делать то, что любишь;

– Много смеяться;

– Самое главное – уважайте и любите свою жену, детей, родных и близких. И будьте просто настоящими мужчинами. Всем хороших выходных! – пожелал Хабиров.