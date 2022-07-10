В Башкирии мужчина сорвал крест с прохожего, чтобы купить алкоголь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 9 июля, в башкирском городе Ишимбай мужчина сорвал крест с прохожего, чтобы купить спиртное. Детали произошедшего рассказали сотрудники пресс-службы регионального МВД.

Было предварительно установлено, что 26-летний подозреваемый подошел сзади к пострадавшему, ударил его по голове, сорвал с его шеи крест и отобрал сумку. Затем он сел в машину к знакомому и скрылся.

Номер автомобиля и внешность нападавшего пострадавший не смог разглядеть, поскольку было темно. Однако усилиями полицейских подозреваемый все же был найден и доставлен в отделение. Мужчина в содеянном сознался. По его словам, на преступление его подтолкнула тяга к спиртному. Правоохранителями по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье за грабеж.