Названа численность мужского и женского населения в Башкирии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Башстата назвали численность мужского и женского населения в Башкирии.

К началу 2022 году, по данным специалистов, к началу года численность населения республики составила 4 001 678 человек. Из них 1 880 790 мужчин (47%) и 2 120 888 женщин (53%).

Стоит отметить, что соотношение мужского населения Башкирии к женскому по сравнению с прошлыми годами хоть и изменилась, но не сильно. Статистика за предыдущие пять лет выглядит следующим образом:

2021 год – мужчины – 1 881 659 (46,9 %), женщины – 2 132 127 (53,1%)

2020 год – мужчины – 1 893 327 (46,9 %), женщины – 2 144 824 (53,1%)

2019 год – мужчины – 1 899 317 (46,9 %), женщины – 2 151 688 (53,1%)

2018 год – мужчины – 1 905 473 (46,9%), женщины – 2 157 820 (53,1%)

2017 год – мужчины – 1 905 144 (46,9%), женщины – 2 161 828 (53,1%)