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В Башкирии подозреваемого в изнасиловании не стали заключать под стражу. Как стало известно «КП-Уфа», вместо этого мужчине была мера пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства на два месяца.

Мелеузовский районный суд постановил, что следователь при обращении в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу допустил нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

– Следователь суд с ходатайством в 16.00 часов 27 мая, то есть за два часа до окончания рабочего времени. 28 и 29 мая 2022 года являлись нерабочими выходными днями. На наличие каких-либо уважительных причин столь позднего обращения в суд с данным ходатайством следователь не указал, – пояснили сотрудники суда.

Кроме того, суд установил, что в представленных следователем материалах отсутствовал ряд документов, характеризующие личность подозреваемого.

– 27 мая вынесено постановление о привлечении гражданина в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье за изнасилование, которое гражданину предъявлено не было. В качестве обвиняемого гражданин допрошен не был. Указанные обстоятельства явились причиной продления срока задержания гражданина под стражей на 72 часа, – рассказали в Мелеузовском районном суде.

30 мая при рассмотрении ходатайства суд все же получил от следователя часть характеризующих материалов. Однако обвинение мужчине в совершении преступления предъявлено так и не было, а в качестве обвиняемого он допрошен не был.

– Таким образом, нарушения закона, допущенные в ходе расследования дела, послужили основанием для вынесения частного постановления, – подытожили сотрудники суда.