В Башкирии в последний день длинных выходных ожидаются дожди и грозы

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 11 июля, в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Это следует из прогноза, который сегодня опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

В завтрашний нерабочий понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах республики пройдут дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный 2-7 м/с, во время грозы он приобретет порывистый характер.

А вот с температурой воздуха все будет так же, как и в последние пару дней. Ночью будет тепло – +14,+19°, а днем по-прежнему жарко +27,+32°.

На некоторых участках региональных шоссе автолюбителям стоит быть аккуратней поскольку видимость из-за тумана составит менее 500 метров.