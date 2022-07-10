В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме: эвакуировано двое детей и шесть взрослых

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера вечером, 9 июля, в Уфе произошел пожара, вследствие которого потребовалась эвакуация восьми человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице Академика Королева. Пожар случился в квартире на шестом этаже, площадь горения составила 15 квадратных метров. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали восемь человек, среди которых было двое детей. Одного человека даже пришлось вызволять через балкон. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожар удалось ликвидировать чуть больше чем через полчаса. В его тушении было 27 человек и семь единиц техники. Причины произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.