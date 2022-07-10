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Общество10 июля 2022 8:55

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поймал огромную щуку в День рыбака

Итогами рыбалки чиновник поделился в социальных сетях
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался на своей личной странице в социальных сетях уловом огромной щуки. Публикацию чиновник сопроводил забавной фотографией.

– Всех любителей рыбалки с праздником! Желаю всегда хорошего клева и богатого улова! – написал глава уфимской администрации.

Напомним, Ратмир Мавлиев является заядлым любителем рыбалки. В апреле мэр Уфы похвастался богатым уловом леща. В своей публикации руководитель уфимской администрации также отметил, что «самая лучшая рыбалка в Краснокамском районе».