Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поймал огромную щуку в День рыбака

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался на своей личной странице в социальных сетях уловом огромной щуки. Публикацию чиновник сопроводил забавной фотографией.

– Всех любителей рыбалки с праздником! Желаю всегда хорошего клева и богатого улова! – написал глава уфимской администрации.

Напомним, Ратмир Мавлиев является заядлым любителем рыбалки. В апреле мэр Уфы похвастался богатым уловом леща. В своей публикации руководитель уфимской администрации также отметил, что «самая лучшая рыбалка в Краснокамском районе».