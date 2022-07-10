В Башкирии мужчина попал в реанимацию после того, как растопил банную печь бензином

Фото: МЧС по Башкирии

8 июля в башкирском городе Стерлитамак 69-летний мужчина попал в реанимацию после того, как растопил печь в бане бензином. О произошедшем рассказала пресс-служба МЧС по респбулике.

По данным ведомства, после попытки растопить печь бензином от вспышки пламени у пенсионера загорелись футболка и брюки. Мужчина тут же выбежал из бани на улицу, где, на счастье, ему на подмогу пришла супругу, которая и помогла потушить пламя. Сама баня, как отмечают сотрудники чрезвычайного ведомства, из-за случившегося не пострадала.

К сожалению, мужчина в результате инцидента получила серьезные ожоги лица, шеи, груди и верхних конечностей. Пенсионер в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.

В настоящее время дознаватель МЧС проводит проверку по факту произошедшего.