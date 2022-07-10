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Общество10 июля 2022 5:47

В Башкирии выступит с концертом Александр Иванов, известный по хиту «Боже, какой пустяк»

Выступление состоится в Белорецке на День города
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Белорецк выступит Александр Иванов и рок-группа «Рондо». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Концерт состоится 16 июля в рамках празднования 260-летия Белорецка. Выступление «Рондо» состоится вечером на главной сцене, которая будет расположена на Советской площади.

Стоит отметить, что белоречан на День города ждет обширная культурно-развлекательная программа. Кроме площадки на Советской площади, разнообразные мероприятия пройдут в Городском парке, на площади Металлургов и в сквере Дружбы.