В Башкирии выступит с концертом Александр Иванов, известный по хиту «Боже, какой пустяк»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Белорецк выступит Александр Иванов и рок-группа «Рондо». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Концерт состоится 16 июля в рамках празднования 260-летия Белорецка. Выступление «Рондо» состоится вечером на главной сцене, которая будет расположена на Советской площади.

Стоит отметить, что белоречан на День города ждет обширная культурно-развлекательная программа. Кроме площадки на Советской площади, разнообразные мероприятия пройдут в Городском парке, на площади Металлургов и в сквере Дружбы.