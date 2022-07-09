В Башкирии простились с десантником Равилем Гумеровым, погибшем в спецоперации на Украине

Фото: vk.com/ig.mironov

Сегодня, 9 июля, в Салавате простились с десантником Равилем Гумеровым, погибшем в спецоперации на Украине. Об этом рассказал в своих социальных сетях мэр города Игорь Миронов.

По словам главы администрации Салавата, Равиль Гумеров служил по контракту в парашютно-десантном батальоне отдельной десантной штурмовой бригады в чине ефрейтора. На гражданскую панихиду и траурный митинг в память о погибшем пришли десятки горожан, его родные и близкие, ветераны боевых действий.

- Равиль был профессиональным военным, он с 2014 года служил отечеству и был верен присяге и нашей Родине до конца, до последнего вздоха. Он пример мужества и настоящего патриота, - написал в своих соцсетях мэр Салавата Игорь Миронов.