В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 47 человек

Фото: Рустем Ахунов

Несмотря на то, что недавно власти сняли почти все антиковдные ограничения, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 продолжает следить за статистикой заболеваемости. По данным Минздрава Башкирии за прошедшие сутки в республике коронавирус подтвердился у 47 пациентов. Таким образом на 9 июля 2022 года общее количество заболевших ковидом в регионе достигло 290 825 человек.

Также по данным оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом, всего переболели COVID-19 и выздоровели 284 725 человек. За прошедшие сутки выздоровели и выписались 43 пациента по всей республике. К счастью, смертей от коронавируса или его последствий за прошедшие сутки в регионе не зафиксировано.