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Общество9 июля 2022 14:42

Под Уфой на выезде с аэродрома Первушино образовалась гигантская пробка

Автомобилисты пытаются добраться до города по окончании авиашоу
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: видеоролик от fpvdroneufa

Фото: видеоролик от fpvdroneufa

Сегодня, 9 июля, под Уфой, на аэродроме Первушино прошло авиашоу, посвященное столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Подобные показательные выступления малой авиации в башкирской столице уже стали традицией, и горожане с удовольствием приезжают посмотреть на них. Сотни и тысячи уфимцев и гостей столицы приезжают с семьями на автомобилях.

Сегодня большое количество автомобилистов, приехавших посмотреть авиашоу стало проблемой. По окончании показательных выступлений, люди засобирались домой. В итоге, на выезде с территории аэродрома образовалась гигантская пробка. Очевидцы происходящего сняли длинную автоколонну с воздуха с помощью квадрокоптера и выложили видеоролик в социальные сети.