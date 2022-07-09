Под Уфой на выезде с аэродрома Первушино образовалась гигантская пробка

Фото: видеоролик от fpvdroneufa

Сегодня, 9 июля, под Уфой, на аэродроме Первушино прошло авиашоу, посвященное столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Подобные показательные выступления малой авиации в башкирской столице уже стали традицией, и горожане с удовольствием приезжают посмотреть на них. Сотни и тысячи уфимцев и гостей столицы приезжают с семьями на автомобилях.

Сегодня большое количество автомобилистов, приехавших посмотреть авиашоу стало проблемой. По окончании показательных выступлений, люди засобирались домой. В итоге, на выезде с территории аэродрома образовалась гигантская пробка. Очевидцы происходящего сняли длинную автоколонну с воздуха с помощью квадрокоптера и выложили видеоролик в социальные сети.