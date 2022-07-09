В Башкирии начальника районного отдела полиции поймали на мошенничестве и взятках

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На днях оперативники МВД по Башкирии выявили факты мошенничества и взяточничества со стороны начальника отдела полиции по Иглинскому району Башкирии. Высокопоставленного офицера подозревают в получении денег от подчиненных за продвижение по службе и за отказ в возбуждении уголовного дела.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, по предварительной информации начальник отдела получил деньги взамен на подписание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Также офицер получал деньги от двух подчиненных за содействие в продвижении по службе.

- Руководством регионального Главка МВД по данному факту была назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.