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Общество9 июля 2022 12:01

Жара, возможны грозы: погода в Башкирии на воскресенье, 10 июля

Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В предстоящее воскресенье, 10 июля, в Башкирии ожидается жаркая погода и кратковременные дожди. По данным сервиса Gismeteo, в этот день воздух прогреется до +28 градусов Цельсия, а к вечеру столбики термометров опустятся до +21 . Метеорологи также прогнозируют небольшие дожди по республике и даже грозы.

Весь день погода будет солнечной, кроме кратких периодов, когда пройдут небольшие дожди и грозы.

Скорость ветра прогнозируется на уровне 1-2 метра в секунду, переменного направления: от восточного до северо-восточного и северного. Геомагнитных бурь не ожидается, видимость на дорогах также будет хорошая. Атмосферное давление в течение дня составит 751-752 миллиметра ртутного столба.