Житель Башкирии попал в реанимацию после неудачной попытки затопить баню

Фото: МЧС по Башкирии

Накануне в больницу №1 в Стерлитамаке доставили 69-летнего местного жителя с ожогами лица, шеи, грудной клетки и рук. Мужчину экстренного госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Как пояснили в ведомстве, мужчина получил сильные ожоги при попытке затопить баню.

ЧП произошло еще в минувшую пятницу вечером, 8 июля. По данным экстренной службы, мужчина пытался растопить печь в бане с помощью бензина. От вспышки пламени на нем вдруг загорелись футболка и брюки. Испугавшись, пенсионер выбежал на улицу, где его супруга помогла потушить пламя. Она же вызвала скорую помощь. К слову, баня от огня не пострадала.

Теперь на месте проводит проверку дознаватель МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.