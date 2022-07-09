В Башкирии простились с рядовым Никитой Афанасьевым, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

Сегодня, 9 июля, в Белорецке простились с рядовым контрактной службы Никитой Афанасьевым, погибшим в спецоперации на Украине. Ранее траурный митинг и гражданскую панихиду по рядовому контрактной службы анонсировали в администрации Белорецкого района.

Проститься с контрактником на Аллею Героев пришли родные, близкие и неравнодушные горожане. Траурный митинг начался в 12 часов. О самом погибшем известно немного. В администрации района лишь сообщили, что Никита погиб при исполнении боевых задач на территории Украины.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким рядового Афанасьева.