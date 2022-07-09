В Башкирии в прошлом году 510 человек получили травмы на работе

Фото: Рустем Ахунов

По данным специалистов Башстата, в прошлом году 510 жителей Башкирии получили различные травмы на рабочем месте. Согласно статистике за 2021 год, из числа пострадавших 391 мужчины и 119 женщины. При этом, среди учтенных случаев травматизма были и смертельные случаи, но само число погибших на работе не озвучили.

В Башстате подчеркнули, что за последние 10 лет производственный травматизм неуклонно снижается. В частности, в 2012 году в республике на рабочем месте пострадали 1084 человека. При этом работодатели увеличивают финансирование охраны труда. Еще 10 лет назад на одного сотрудника тратили 8,4 тысячи рублей в рамках мероприятий по охране труда, а в 2021 году уже по 21 тысяче рублей на сотрудника.