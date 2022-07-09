В Уфе после длинных выходных в трех районах ожидается массовое отключение воды

В некоторых домах отключат как холодную, так и горячую воду Фото: Мария ЛЕНЦ

На следующей неделе в Уфе десятки домов отключат от подачи воды. В связи с профилактикой, «Уфаводоканал» отключит от горячей и холодной воды дома в трех районах башкирской столицы.

В Калининском районе Уфы 13 июля с 10:00 до 24:00 холодную воду отключат в домах по улице Карима Хакимова, 3, 4, 5 и 8 и на Интернациональной, 149.

Также с 10:00 14 июля и до 10:00 15 июля отключат холодную и горячую воду в домах по адресам: Александра Невского, 6, 6/1 и 8, Интернациональная 87/1, 89, 91/1 и на Первомайской, 50/1.

В Кировском районе холодную воду отключат 12 июля с 10:00 и до 20:00 по улице Белорусская в домах №№ , 10, 12, 12а, 14, 17, 19, 16, 16а, 21, 23, 23а, 23б, 18, 25, 26, 25а, 29, 24в, 24, 28, 30, 32 и в доме по улице Выборгская, 27а.

В Ленинском районе Уфы холодную воду отключат 12 июля с 10:00 до 17:00 по адресам: улица Котовского 20, 26 и 28; улица Лесопильная 7а, 6, 4, 7б, 9, 10, 13, 15, 17, 17/1, 19, 22, 18, 16, 12, 14; улица Аральская, 23 и 2; улица Левоневского 18, 16, 6, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21; улица Комлева, 10, 5, 7а, 3а, 3, 1; улица Сенная 5, 3, 3а, 1, 1а, 2, 4, 6б, 6, 2, 8, 10, 10б, 10в, 10а и на Ломовом переулке, 21б и 23.

А уже 13 июля с 11:00 и до 19:00 не будет холодной и горячей воды по адресам: улица Кирзаводская, 17, 1/2; улица Лемезинская, 11б, 11, 13б, 13, 2, 2а; улица Орская, 1а, 1, 4, 6, 3, 3а, 7, 8, 8б, 8а, 10б, 7, 9, 10, 9а, 12а, 12, 14а; улица Малая Лесозаводская, 10а, 7, 13, 12, 16, 14, 18, 21, 23, 25, 22, 20; Кирзаводская, 5ж; улица Малая Фанерная, 1б; улица Уршакская, 1, 2б, 2г, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 4, 8, 10а, 10, 12а, 12, 7а, 9а, 9б, 11а; улица Лесозаводская, 18, 20, 16а.