В Башкирии открыли памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву

Фото: администрация Илишевского района Башкирии

Сегодня, 9 июля, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза, Мусы Гареева. В минувшую пятницу на малой родине знаменитого уроженца Башкирии, в Илишевском районе, открыли посвященный ему памятник. Скульптуру изготовил скульптор Сергей Елкин из Магнитогорска.

Открытие памятника и памятные мероприятия в честь векового юбилея летчика прошли в райцентре Илишевского района, селе Верхнеяркеево, а также в селе Ташчишма, где вырос будущий дважды Герой. Почтили память Мусы Гареева и в Уфе.

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 9 июля, глава Башкирии Радий Хабиров в сопровождении высокопоставленных чиновников возложил цветы к могиле легендарного аса в парке Победы.

- Воин, достойный сын Башкортостана, человек величайшей силы духа и настоящий патриот. Гордимся! Вечная Память! – написал Хабиров в своих социальных сетях.