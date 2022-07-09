Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился в Уфе

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В ночь на субботу, 9 июля, в аэропорту Уфы совершил экстренную посадку пассажирский Boeing, следовавший рейсом Сочи-Омск, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Также ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщает, что Boeing после двух часов полета внезапно подал на землю сигнал тревоги. О том, что могло произойти и почему капитан воздушного судна подал такой сигнал – не сообщается. Известно лишь, что до пункта назначения самолету оставалось лететь всего час. По всей видимости экипаж принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту – в Уфе.