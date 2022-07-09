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Политика9 июля 2022 5:02

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Курбан-байрам

Священный мусульманский праздник жертвоприношения отмечается сегодня
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики со священным праздником всех мусульман – Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения отмечается сегодня, 9 июля.

- Этот праздник воплощает многовековые ценности традиционного ислама, древнюю историю и великую культуру мусульманского мира, наполняет сердца верующих добрыми и светлыми чувствами, - передает слова Хабирова пресс-служба главы республики.

Отдельное внимание в своем поздравлении Радий Хабиров уделил мусульманской умме (общине) Башкирии. Он отметил важный вклад представителей общины в укрепление межнационального согласия всех народов, проживающих в республике.

- Пусть этот священный праздник направит нас на свершение добрых дел, проявление в повседневной жизни милосердия, сострадания и благочестия. Желаю вам здоровья, мира, согласия и единства, успехов в созидательном труде на благо нашего Отечества! – написал глава региона в своем поздравлении.