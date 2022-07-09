В Башкирии 12-летний школьник погиб под колесами грузовика

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую пятницу, 8 июля, в городе Октябрьский произошла жутка авария. По данным ГИБДД по Башкирии, около 22 часов на улице Космонавтов, 46-летний водитель грузовика «MAN» наехал на 12-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате ДТП мальчик от полученных травм скончался.

Теперь сотрудникам дорожной полиции и экспертам предстоит установить все причины и обстоятельства смертельной аварии. Весь вечер на месте ДТП работали экстренные службы и инспекторы ГИБДД по Башкирии.

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Как пояснили в ведомстве, водитель фуры – уроженец Челябинской области. В тот вечер он дал объяснение инспекторам ГИБДД, где рассказал, как ребенок попал под колеса большегруза.

- Я двигался со стороны трассы М5. На спуске увидел ограничение скорости 40 километров в час и сбросил скорость до 43-45 километров. Увидел, что катятся с горы в попутном направлении два велосипедиста, школьники. Так получилось, что один подлетел на бордюре, на обочине. И в этот момент попал под заднее колесо моей фуры, - заявил водитель сотрудникам дорожной полиции на камеру.