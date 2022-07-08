61-летнего жителя Башкирии оштрафовали на 350 тыс. рублей за призывы к терроризму в интернете

Центральный окружной военный суд оштрафовал на 350 тыс. рублей 61-летнего жителя башкирского города Дюртюли Ильдара Нургалиева за призывы к терроризму в интернете Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Центральный окружной военный суд оштрафовал на 350 тыс. рублей 61-летнего жителя башкирского города Дюртюли Ильдара Нургалиева за призывы к терроризму в интернете. Об этом 8 июля сообщило башкирского управление ФСБ.

– Злоумышленник в период с мая по сентябрь 2021 года систематически размещал на принадлежащей ему странице в одной из социальных сетей текстовые материалы с призывами, направленными на насильственный захват власти, – озвучили суть дела в силовом ведомстве.

Против Нургалиева возбудили уголовное дело о «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности». Центральный окружной военный суд вынес ему приговор 21 июня.