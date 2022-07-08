Хабиров заявил о планах по открытию еще 99 глэмпингов в Башкирии

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В Башкирии планируется открыть еще 99 глэмпингов – в том числе в геопарках «Торатау» и «Янгантау». Пока в республике работают только 38 комфортных мест отдыха на природе. Об этом во время своего визита на глэмпинг в Бирском районе 8 июля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Инвесторам интересны такие проекты, а мы, в свою очередь, оказываем им поддержку. Мы последние три года системно занимаемся развитием туристической инфраструктуры, – отметил руководитель региона.

В администрации Хабирова добавили, что первый из новых глэмпингов откроется в Архангельском районе уже в этом месяце. Там установлено девять жилых модулей на 18 мест.