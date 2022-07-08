В Уфе на Курбан-байрам 9 июля увеличат число троллейбусов

фото: ufacity.info

В Уфе завтра, 9 июля, в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам будет увеличено число троллейбусах на трех рейсах. Речь идет о маршрутах, которые проходят через Северный автовокзал, где будет оборудовано место для религиозных обрядов.

Количество подвижного состава будет увеличено на рейсах:

– № 4 (Троллейбусное депо № 2 - Северный автовокзал) – до 5 единиц с интервалом движения 13 минут;

– № 15 (Уфимский ДОК – Стадион «Нефтяник») – до 7 единиц с интервалом в 15 минут;

– № 22 (Северный автовокзал - Ледовый дворец «Уфа-Арена) – до 14 единиц с интервалом в 8-9 минут.

Напомним, помимо Северного автовокзала, площадкой для религиозных обрядов также станет территория перед торговым центром «Караван» по улице Пригородной, 55.