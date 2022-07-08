Суд в Уфе обязал Моргенштерна* оплатить истцу расходы по делу о плагиате

С рэпера в пользу Лихачева взыскали 35,5 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировский районный суд Уфы обязал рэпера Моргенштерна* (включен Минюстом России в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента*) выплатить судебные расходы в размере 35,5 тыс. рублей в пользу актера Олега Лихачева, который ранее выиграл у исполнителя иск за плагиат песни «Владимир Путин молодец!». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба инстанции.

– Поскольку решение суда состоялось в пользу истца, то понесенные Лихачевым О.Э. судебные расходы подлежат взысканию с ответчика Моргенштерна А.Т. как с проигравшей стороны, – говорится в решении. – [Суд] взыскал с Моргенштерна Алишера Тагировича в пользу Лихачева Олега Эдуардовича расходы на оплату услуг представителя по договору в размере 35 000 руб., почтовые расходы в размере 523,44 руб.

Суд лишь частично удовлетворил требования Лихачева – тот надеялся возместить 204 тыс. рублей расходов.

Напомним, Лихачев подал в суд на Моргенштерна в начале 2021 года. Истец заявил, что последний без разрешения использовал его песню «Владимир Путин молодец!», и потребовал с музыканта компенсацию. Кировский районный суд удовлетворил требования автора трека и взыскал с рэпера 300 тыс. рублей. Впоследствии Верховный суд Башкирии после рассмотрения апелляции снизил эту сумму до 50 тыс. рублей.