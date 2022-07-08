В Башкирии в реке вымерла вся рыба

Фото: соцсети

В Башкирии массово погибла рыба в Узень в Кармаскалинском районе.

Сообщения о том, что в небольшой реке недалеко от Уфы массово погибла рыба появились в соцсетях в начале июля. Местные жители выкладывали фото и видео с места – было видно, что погибла как хищная, так и мирная рыба. Это довольно необычно для лета, чаще замор в реках и озерах происходит с января по апрель.

В ситуации пообещали разобраться в администрации Кармаскалинского района. Известно, что к реке выехали представители Роспотребнадзора, которые взяли пробы из водоема. Представитель Минэкологии республики, также оказавшийся на месте, объяснил, что местным жителям не следует делать преждевременных выводов о природе замора рыбы. Сельчане полагают, что фауна реки была уничтожена из-за выбросов в водоем опасных отходов местным производством.