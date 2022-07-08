В ночь с 7 на 8 июля из Уфы отправился первый авиарейс в Нур-Султан

В ночь с 7 на 8 июля из Уфы впервые в истории отправился первый прямой авиарейс в столицу Казахстана Нур-Султан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 7 на 8 июля из Уфы впервые в истории отправился первый прямой авиарейс в столицу Казахстана Нур-Султан. На открытии маршрута первым зарегистрированным пассажирам вручили подарки, сертификаты в бизнес-зал и на перелет. Об этом сообщил Минтранс.

Полетную программу открыла авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам на самолете Sukhoi SuperJet 100. Лайнер вмещает до 100 пассажиров.

Напомним, 27 июня из Уфы открылись прямые авиарейсы в казахстанский город Актау – на побережье Каспийского моря.