Анатолий Сердюков приехал в Уфу и встретился с Хабировым

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 8 июля, в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с бывшим министром обороны России, а ныне директором авиационного кластера «Ростеха» Анатолием Сердюковым. Об этом руководитель региона сообщил в своих сцосетях.

Хабиров рассказал, что вместе с Сердюковым посетил УМПО, где они обсудили «вопросы дальнейшего взаимодействия».

– В повестке – импортозамещение, система подготовки кадров для отрасли, реализация задач, обозначенных в рамках межведомственной комиссии по взаимодействию Башкортостана с «Ростехом». Темпы не сбавляем, – написал глава республики.

Последний раз Сердюков посещал Уфу в конце 2021 года. Тогда он принял участие в Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества между Башкирией и «Ростехом» в рамках Международной недели бизнеса.