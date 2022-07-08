Парламент Башкирии намерен до 2024 года продлить пенсионерам компенсацию взносов за капремонт

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, согласно которому льготы по взносам за капремонт для пенсионеров будут продлены до 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, согласно которому льготы по взносам за капремонт для пенсионеров будут продлены до 2024 года. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, речь идет о льготе, которая предоставляется одиноким пожилым людям и тем, кто живет в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I-II группы. Если собственник жилья старше 70 лет, ему компенсируют 50% суммы взноса за капремонт, если старше 80 лет – 100%. Срок данной меры социальной поддержки было решено продлить, поскольку он истекает в 2022 году.

По словам спикера Толкачева, затраты республиканского бюджета на реализацию закона составят 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн – в 2024-м.