В Уфе завершили многолетнюю реконструкцию улицы Комсомольской

Так улица Комсомольская выглядела в сентябре 2021 года. Фото: Захар Яковлев

Ремонт улицы Комсомольской в Уфе, начатый еще осенью 2019 года завершен, сообщили «КП-Уфа» в городской администрации. Масштабная реконструкция дублера проспекта Октября все это время вызывала бурю возмущения от местных жителей, создавала проблемы для автомобилистов и периодически служила поводом для жесткой критики местных властей.

Длительному ремонту даже посвящали флешмобы, а жители окрестных домов неоднократно строчили жалобы в комментариях в соцсетях у главы Башкирии Радия Хабирова. И вот, наконец, житель улицы Комсомольской могут выдохнуть: реконструкция завершена.

- Получено заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации. Кроме этого, ведется передача объекта в муниципальную собственность, - заявили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии.