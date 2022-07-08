В Уфе из-за Курбан-байрама и чемпионата по триатлону 9 июля ограничат движение на трех улицах

9 июля из-за празднования Курбан-байрама и чемпионата по триатлону ограничат движение на трех улицах

В Уфе завтра, 9 июля, из-за Курбан-байрама и чемпионата по триатлону ограничат движение на трех улицах. Об этом предупредила мэрия.

В связи с празднованием Курбан-байрама с 4:00 до 15:00 будет перекрыла улица Тукаева на участке между пересечениями с Цюрупы и Зайнуллы Расулева. Ограничение на проезд транпорта также будет введено по крайней правой полосе вдоль дома №5 по улице Комарова. Этот участок располагается рядом с мечетью-медресе «Ляля-Тюльпан».

Во время проведения чемпионата по триатлону с 7:00 до 15:30 перекроют улицу Набережную на отрезке от дома №5 до Монумента дружбы.

В администрации добавили, что 9 июля с 7:00 до 10:00 также будет закрыта парковка перед паркие Победы. Это связано с празднованием празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.