Дела о взятках хоккеистов Сулейманова, Воробьева и Лукина передали в Ленинский районный суд Уфы

В Ленинском районном суде Уфы рассмотрят дела о даче взятки тремя воспитанниками системы «Салавата Юлаева».

Напомним, что череда скандалов с хоккеистами, игравшими в «Салавате Юлаеве», началась с того, что в Санкт-Петербурге задержали в начале июля и отправили в военкомат вратаря сборной России и ЦСКА Ивана Федотова. По одной из версий, уфимец Фарит Самигуллин мог помочь голкиперу получить отсрочку от армии. Вскоре в неприятную историю втянули и Кирилла Капризова – тот тоже играл за уфимский клуб в сезоне КХЛ 2016/2017.

Накануне в Ленинском районном суде Уфы сообщили о том, что к ним поступили дела еще трех воспитанников «Салавата Юлаева» - вратаря Анвара Сулейманова, и форвардов Михаила Васильева и Владислава Лукина. Молодых людей подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Возможно, что эти хоккеисты также могли получить отсрочку с помощью «решалы» Самигуллина.