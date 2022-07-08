Минздрав Башкирии объяснил, как поликлиники будут работать 9-11 июля

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник и больниц в период длинных выходных с 9 по 11 июля по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник и больниц в период длинных выходных с 9 по 11 июля по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

Работа медучреждений амбулаторно-поликлинического профиля будет организована в следующем режиме:

– 9 и 11 июля – по графику субботы – с 8:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16.00), вакцинация от коронавируса – с 8:00 до 17:00;

– 10 – воскресный день, вакцинация от коронавируса – с 10:00 до 15:00.

Бригады скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб будут работать в усиленном режиме. В больницах предусмотрено создание резервных коек, запаса лекарств и оказание своевременной экстренной и плановой медицинской помощи.