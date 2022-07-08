В пятницу и на выходных дорожная полиция Башкирии проведет широкомасштабные рейды

В пятницу 8 июля и в выходные дни ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В пятницу, 8 июля, и в выходные дни ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, «широкомасштабные целенаправленные рейды» пройдут в целях пресечения нарушений и предупреждения ДТП.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава, – передал Севастьянов.

Он призвал водителей беречь себя и окружающий и строга соблюдать правила дорожного движения.