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Общество8 июля 2022 7:04

В пятницу и на выходных дорожная полиция Башкирии проведет широкомасштабные рейды

ГИБДД Башкирии 8 июля объявила о массовых проверках водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В пятницу 8 июля и в выходные дни ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

В пятницу 8 июля и в выходные дни ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В пятницу, 8 июля, и в выходные дни ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, «широкомасштабные целенаправленные рейды» пройдут в целях пресечения нарушений и предупреждения ДТП.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава, – передал Севастьянов.

Он призвал водителей беречь себя и окружающий и строга соблюдать правила дорожного движения.