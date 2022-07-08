В Уфе спасли мужчину, который стал тонуть посреди реки

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На пляже в районе стадиона «Водник» в Уфе спасли 46-летнего мужчину, который стал тонуть посреди реки Белой. Инцидент произошел днем 7 июля. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Уфимец выбрал для купания экстремальный маршрут - плавал до середины водоема и обратно. Сотрудники поисково-спасательного отряда пловца сразу взяли на заметку и не спускали с него глаз, – рассказали в аварийном ведомстве.

Когда пловец уже в третий раз достиг середины старицы реки, то стал тонуть. Он начал махать руками и звать на помощь. Спасатели бросились его вытаскивать: дойдя до мужчины на лодке, они подняли его на борт и транспортировали на берег. Уфимец отделался легким испугом.