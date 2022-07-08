Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2022 6:46

В Уфе спасли мужчину, который стал тонуть посреди реки

Инцидент произошел днем 7 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УГЗ

фото: УГЗ

На пляже в районе стадиона «Водник» в Уфе спасли 46-летнего мужчину, который стал тонуть посреди реки Белой. Инцидент произошел днем 7 июля. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Уфимец выбрал для купания экстремальный маршрут - плавал до середины водоема и обратно. Сотрудники поисково-спасательного отряда пловца сразу взяли на заметку и не спускали с него глаз, – рассказали в аварийном ведомстве.

Когда пловец уже в третий раз достиг середины старицы реки, то стал тонуть. Он начал махать руками и звать на помощь. Спасатели бросились его вытаскивать: дойдя до мужчины на лодке, они подняли его на борт и транспортировали на берег. Уфимец отделался легким испугом.