Житель Башкирии вместе с подругой пытался сжечь женщину в заброшенном доме

фото: СК РБ

В башкирском городе Салавате местный житель вместе с подругой пытался сжечь женщину в заброшенном доме. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом 8 июля сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

Инцидент произошел на территории брошенного садового участка по улице Железнодорожной в ночь с 1 на 2 июля. Там две женщины и мужчина распивала спиртные напитки у костра. Во время посиделки 32-летний злоумышленник обвинил 49-летнюю потерпевшую в краже телефона. Во время ссоры мужчина вместе со своей 25-летней подругой избили ее руками, ногами и металлической цепью. После этого они заперли женщину в подвале садового дома, предварительно облив ее и дом горючим, а затем подожгли и сбежали.

Около двух часов ночи в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в садовом доме. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали пожар, после чего место происшествия начали осматривать оперативники МВД. Во время работы они услышали женский крик и нашли в подвале чудом выжившую женщину. У нее были ожоги рук, плеча и дыхательных путей. Перед госпитализацией она успела рассказать сотрудникам, что с ней случилось.

фото: СК РБ

Полицейские нашли и задержали подозреваемых. Выяснилось, что 25-летняя девушка и 32-летний мужчина – бездомные и ранее уже были судимы. Они рассказали сотрудникам, что не особо помнят события злополучной ночи, потому что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд на время следствия заключил обоих под стражу. Сейчас с ними работают следователи.