В ПФР назвали самое востребованное направление маткапитала в Башкирии

С начала текущего года семьи в Башкирии получил материнский капитал на 6,3 млрд рублей

С начала текущего года семьи в Башкирии получил материнский капитал на 6,3 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

– Самым востребованным направлением программы остается улучшение жилищных условий, более 11 тыс. […] граждан распорядились средствами материнского капитала именно на эти цели, – сообщил глава республиканского ведомства Фоат Хантимеров.

Кроме того, семьи используют маткапитал, чтобы оплатить обучение. Такое решение приняли 743 родителя. На образование детей им было выделено порядка 36,7 млн рублей. Актуальными остаются ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет. За этими средствами в 2022 году обратились 1 652 семьи – им направлено 127 млн рублей.