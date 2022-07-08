На Украине в ходе СВО погиб десантник из Башкирии Равиль Гумеров

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На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец башкирского города Салават. Об этом рассказала пресс-служба администрация муниципалитета.

Молодой человек был ефрейтором контрактной службы парашютно-десантного батальона. В субботу, 9 июля, в 10:00 в Салавате на площади перед Историко-краеведческим музеем состоится церемония прощания с погибшим военным.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время спецоперации на Украине еще одного военного из Башкирии – Дима Ямильхина из Учалинского района. У молодого человека остались жена и двое маленьких детей – сын и дочь.