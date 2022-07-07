В Уфе 8 июля закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау»

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Завтра, 8 июля, в Уфе будет закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения, как пояснили сотрудники мэрии башкирской столицы, связаны с проведением мероприятия по отправке гуманитарного конвоя в Донецкую и Луганскую народные республики.

Власти города принесли извинения гражданам за возможные неудобства из-за принятых мер.

Напомним, предыдущий гуманитарный конвой был отправлен в Луганскую народную республику 20 июня. Колонна из девяти машин, груженых 146 тоннами строительных материалов, поехала в город Петровское.