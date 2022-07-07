Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 16:35

В Уфе 8 июля закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау»

Ограничения продляться семь часов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: фото: телеграм // Максим Забелин

Фото: фото: телеграм // Максим Забелин

Завтра, 8 июля, в Уфе будет закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения, как пояснили сотрудники мэрии башкирской столицы, связаны с проведением мероприятия по отправке гуманитарного конвоя в Донецкую и Луганскую народные республики.

Власти города принесли извинения гражданам за возможные неудобства из-за принятых мер.

Напомним, предыдущий гуманитарный конвой был отправлен в Луганскую народную республику 20 июня. Колонна из девяти машин, груженых 146 тоннами строительных материалов, поехала в город Петровское.