Как жители Башкирии будут отдыхать по случаю Курбан-байрам в июле 2022 года

9 июля 2022 года мусульмане отметят праздник жертвоприношения – Курбан-байрам. По этому случаю жителей Башкирии, работающих при 5-дневной рабочей неделе, ожидает дополнительный выходной Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

9 июля 2022 года мусульмане отметят праздник жертвоприношения – Курбан-байрам. По этому случаю жителей Башкирии, работающих при 5-дневной рабочей неделе, ожидает дополнительный выходной. Об этом сообщили в региональном Минтруде.

Поскольку Курбан-байрам в этом году выпадает на субботу, то выходной, согласно трудовому кодексу, переносится на понедельник, 11 июля. Таким образом жители республики будут отдыхать три дня подряд: 9, 10 и 11 июля. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 8 числа, сокращается на один час.

Ранее «КП-Уфа» писала, на каких площадках в столице Башкирии будет организован обряд жертвоприношения.