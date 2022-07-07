В Башкирии при ДТП с фурой и бензовозом Scania пострадали оба водителя

фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 7 июля, в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя грузовиками, пострадали оба водителя. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 1 403 километре трассы М-5. По данным дорожной полиции, там столкнулись две Scania: фура и бензовоз без груза.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты. После столкновения водителя фуры – 52-летнего мужчину – зажало в кабине. Спасатели вытащили оттуда пострадавшего и передали медикам скорой помощи – они доставили его в ближайшую лечебницу. 37-летний водитель бензовоза тоже получил травмы, но от госпитализации отказался.