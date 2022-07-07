В Башкирии официально откроют Международный год фундаментальных наук

В Башкирии на этих выходных, 9-10 июля, состоится официальный старт Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития

В Башкирии на этих выходных, 9-10 июля, состоится официальный старт Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Мероприятие будет совмещено с открытием историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

На открытии Международного года фундаментальных наук будет определен новый вектор научно-технологического сотрудничества России в Евразии, а также основные направления, которых страна будет придерживаться в ближайшее десятилетие для обеспечения опережающего технологического развития. Событие увеличит информационную, научную и экспертную поддержку проектов, предложенных Башкирией для включения в ЮНЕСКО: геопарка «Торатау» и «Наскальной живописи пещеры Шульган-Таш».

Ключевой темой мероприятия станет пленарное заседание «Евразийский вектор международного научно-технологического сотрудничества «Разворот на Восток». Главной темой на нем станет нематериальное культурное наследие России в научно-исследовательском и экономическом контексте.

Башкирию посетят послы Катара, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, КНР, Турции, а также президентов Национальных академий дружественных стран, директоров ведущих российских музеев и ведущие ученые.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал, что на открытие музея «Шульган-Таш» в составе крупной научной делегации прибудет президент Российской академии наук Александр Сергеев.